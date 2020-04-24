Потепление придет в Москву к майским праздникам
В столичном регионе потеплеет к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Специалист подчеркнул, что начало последнего весеннего месяца в столице будет теплым и комфортным. Синоптик подчеркнул, что в темное время суток столбики термометров будут фиксировать отметки +3…+8, а днем воздух будет прогреваться до +16-ти. В некоторых районах может быть и до 20 градусов тепла, пишут Известия.
Добавим, в последний раз температурный рекорд на майские праздники в столице зафиксировали 2 мая 2018 года – тогда днём столбики термометров дотянулись до отметки +28 градусов тепла, а ночью не опускались ниже 13-15 градусов, напоминает «Москва 24».
Ранее НСН писала, что в ряде регионов России установилась погода, характерная для конца мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что в Западной Сибири и Красноярском крае температура воздуха приближается к +20°С, а в Омске и Новосибирске столбики термометров могут дотянуться до отметки +28°С. Это, по словам специалиста, уже «суперлето». Синоптик пояснил, что в Омске и Новосибирске температура превысит климатической нормы на 12-14°С, подчеркивает Газета.ру.
Вильфанд добавил, что по-летнему теплая погода задержится на этих территориях до конца недели, сообщает РЕН ТВ.
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