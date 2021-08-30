«Потенциальный гений». В Госдуме призвали перевести 9-летнюю студентку на «бюджет»
Депутат Олег Смолин заявил, что государство должно помочь Алисе Тепляковой, которая в девять лет смогла поступить на платное отделение МГУ.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал перевести Алису Теплякову, которая в 9 лет стала студенткой МГУ, на бесплатное обучение.
«Я бы лично такое обращение поддержал. Это уникальная ситуация, к которой нужны уникальные подходы», - считает парламентарий.
Ранее мать девочки в интервью изданию «Антенна» рассказала, что год обучения Алисы на платном отделении психологического факультета МГУ обойдется семье в 391 050 рублей в год. В семье семеро детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет, однако, в МГУ не предусмотрено никаких скидок для многодетных семей. Смолин считает, что государство должно помочь в этой ситуации. При этом сам по себе вопрос обучения Алисы в университете не такой простой, как кажется на первый взгляд, считает депутат.
«Во-первых, согласно российскому законодательству дети с выдающимися способностями имеют право на поддержку государства. Государство должно помочь девочке вместе с родителями. А, во-вторых, если бы я был отцом этой замечательной девочки, я бы не отдавал ее в девять лет в МГУ. Я бы позаботился о других вариантах развития, дополнительном образовании, потому что никто толком не изучил, каковы последствия столь раннего развития. Хорошо бы с психологами вместе подумать о правильной траектории развития этого ребенка. Это потенциальный гений, но мы знаем, сколько потенциальных гениев падало на взлете из-за слишком раннего развития», - отметил зампред комитета Госдумы по образованию.
При этом он не стал исключать варианта, при котором Алиса впоследствии может поехать учиться или работать за границу.
«В США и другие развитые страны мигрируют у нас не только гениальные дети, но и просто образованные. Я имею в виду, прежде всего, студентов. И это не вопрос раннего развития. Дети, одаренные с раннего детства, просто одаренные, одаренные студенты будут уезжать, пока будут неравные условия в науке у нас и за рубежом. Это вопрос об оценке высококвалифицированного труда. Когда мы слышим, что по данным Академии наук за пять лет количество ученых, которые уехали, увеличилось с 14 до 70 тысяч, то надо думать о причинах, а они на поверхности. Это колоссальное недофинансирование науки, несравнимые уровни заработной платы ученых у нас и за рубежом, недостаток научного оборудования, нерешенность проблемы жилья для молодых ученых», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Алиса Теплякова, окончившая школу в восемь лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Девочка прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ, набрав 48 баллов, и была зачислена в университет на договорной основе.
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