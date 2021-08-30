«Потенциальный гений». В Госдуме призвали перевести 9-летнюю студентку на «бюджет»

«Во-первых, согласно российскому законодательству дети с выдающимися способностями имеют право на поддержку государства. Государство должно помочь девочке вместе с родителями. А, во-вторых, если бы я был отцом этой замечательной девочки, я бы не отдавал ее в девять лет в МГУ. Я бы позаботился о других вариантах развития, дополнительном образовании, потому что никто толком не изучил, каковы последствия столь раннего развития. Хорошо бы с психологами вместе подумать о правильной траектории развития этого ребенка. Это потенциальный гений, но мы знаем, сколько потенциальных гениев падало на взлете из-за слишком раннего развития», - отметил зампред комитета Госдумы по образованию.

При этом он не стал исключать варианта, при котором Алиса впоследствии может поехать учиться или работать за границу.

«В США и другие развитые страны мигрируют у нас не только гениальные дети, но и просто образованные. Я имею в виду, прежде всего, студентов. И это не вопрос раннего развития. Дети, одаренные с раннего детства, просто одаренные, одаренные студенты будут уезжать, пока будут неравные условия в науке у нас и за рубежом. Это вопрос об оценке высококвалифицированного труда. Когда мы слышим, что по данным Академии наук за пять лет количество ученых, которые уехали, увеличилось с 14 до 70 тысяч, то надо думать о причинах, а они на поверхности. Это колоссальное недофинансирование науки, несравнимые уровни заработной платы ученых у нас и за рубежом, недостаток научного оборудования, нерешенность проблемы жилья для молодых ученых», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Алиса Теплякова, окончившая школу в восемь лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Девочка прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ, набрав 48 баллов, и была зачислена в университет на договорной основе.

