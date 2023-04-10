Путин назвал самый основательный способ улучшения демографии в регионах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко заявил, что создание рабочих мест является самым основательным способом улучшения демографических показателей в регионах страны.
В ходе беседы Кожемяко рассказал главе государства, что свои жилищные условия в крае улучшили 47 тысяч жителей, в том числе за счёт дальневосточной ипотеки.
Губернатор отметил, что возможность решить жилищные проблемы стимулирует молодёжь оставаться в Приморье.
«Но самый основательный способ - это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», - добавил российский лидер.
Ранее Путин поручил разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru