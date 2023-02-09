«Потенциал для рывка»: Ректор РАНХиГС не видит дефицита научных кадров

России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что это нужно, «чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции». Комиссаров заявил, что подготовка научных кадров ведется несколько лет и есть потенциал для рывка.

«Что касается научных кадров, их подготовка и развитие ведется далеко не первый год. С 2019 года в конкурсе «Лидеры России» появился трек «Наука». Его цель и заключается в укреплении научного кадрового резерва страны. Участниками этого направления стали больше 28 тысяч человек со всей страны, в их числе молодые и уже состоявшиеся ученые. Они развивают высокотехнологичные направления науки России. Занимаются исследованиями последствий вирусных инфекций, разрабатывают системы идентификации беспилотников, создают современные авиационные двигатели, проекты реакторов для атомных станций, медицинские и бытовые приборы, высокотехнологичные материалы для строительства, новые методы диагностики, аналоги которым нет в мире, и многое другое. Это лишь несколько примеров, и они говорят о том, что потенциал для рывка у нас есть», - сказал Комиссаров.