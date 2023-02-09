«Потенциал для рывка»: Ректор РАНХиГС не видит дефицита научных кадров

Потенциал для рывка, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны у нас есть, сказал НСН врио ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Генеральный директор проекта «Россия – страна возможностей», врио ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров в беседе с НСН заявил, что участники конкурса «Лидеры России» в треке «Наука» развивают высокотехнологичные направления, которые будет востребованы.

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России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что это нужно, «чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции». Комиссаров заявил, что подготовка научных кадров ведется несколько лет и есть потенциал для рывка.

«Что касается научных кадров, их подготовка и развитие ведется далеко не первый год. С 2019 года в конкурсе «Лидеры России» появился трек «Наука». Его цель и заключается в укреплении научного кадрового резерва страны. Участниками этого направления стали больше 28 тысяч человек со всей страны, в их числе молодые и уже состоявшиеся ученые. Они развивают высокотехнологичные направления науки России. Занимаются исследованиями последствий вирусных инфекций, разрабатывают системы идентификации беспилотников, создают современные авиационные двигатели, проекты реакторов для атомных станций, медицинские и бытовые приборы, высокотехнологичные материалы для строительства, новые методы диагностики, аналоги которым нет в мире, и многое другое. Это лишь несколько примеров, и они говорят о том, что потенциал для рывка у нас есть», - сказал Комиссаров.

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Собеседник НСН отметил, что в прошлом году выпускники конкурса организовали новое научное сообщество «Искра».

«На днях они рассказали о своих новых разработках, в том числе в области создания реального биоподобного искусственного интеллекта, построенного на принципах самоорганизации. Один из членов сообщества, Илья Меньщиков занимается созданием первого в мире комплекса разменного хранения природного газа в адсорбированном виде. Он же создал первый отечественный сорбционный генератор, который позволяет получать чистейшую питьевую воду из атмосферного воздуха», - отметил Комиссаров.

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков заявил НСН, что зарубежная микроэлектроника выиграет у российской в цене и при ослаблении санкций отечественные предприятия вновь начнут импортировать продукцию.

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ФОТО: РИА Новости /
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