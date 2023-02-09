«Потенциал для рывка»: Ректор РАНХиГС не видит дефицита научных кадров
Потенциал для рывка, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны у нас есть, сказал НСН врио ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Генеральный директор проекта «Россия – страна возможностей», врио ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров в беседе с НСН заявил, что участники конкурса «Лидеры России» в треке «Наука» развивают высокотехнологичные направления, которые будет востребованы.
России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что это нужно, «чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции». Комиссаров заявил, что подготовка научных кадров ведется несколько лет и есть потенциал для рывка.
«Что касается научных кадров, их подготовка и развитие ведется далеко не первый год. С 2019 года в конкурсе «Лидеры России» появился трек «Наука». Его цель и заключается в укреплении научного кадрового резерва страны. Участниками этого направления стали больше 28 тысяч человек со всей страны, в их числе молодые и уже состоявшиеся ученые. Они развивают высокотехнологичные направления науки России. Занимаются исследованиями последствий вирусных инфекций, разрабатывают системы идентификации беспилотников, создают современные авиационные двигатели, проекты реакторов для атомных станций, медицинские и бытовые приборы, высокотехнологичные материалы для строительства, новые методы диагностики, аналоги которым нет в мире, и многое другое. Это лишь несколько примеров, и они говорят о том, что потенциал для рывка у нас есть», - сказал Комиссаров.
Собеседник НСН отметил, что в прошлом году выпускники конкурса организовали новое научное сообщество «Искра».
«На днях они рассказали о своих новых разработках, в том числе в области создания реального биоподобного искусственного интеллекта, построенного на принципах самоорганизации. Один из членов сообщества, Илья Меньщиков занимается созданием первого в мире комплекса разменного хранения природного газа в адсорбированном виде. Он же создал первый отечественный сорбционный генератор, который позволяет получать чистейшую питьевую воду из атмосферного воздуха», - отметил Комиссаров.
Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков заявил НСН, что зарубежная микроэлектроника выиграет у российской в цене и при ослаблении санкций отечественные предприятия вновь начнут импортировать продукцию.
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