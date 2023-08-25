Потапенко: Потребительская корзина в России подорожает на 25% к концу года
Ретейлер Дмитрий Потапенко заявил НСН, что цены будут расти вне зависимости от того, как часто розница будет «переписывать» ценники.
Цены суммарных «корзинок» россиян к концу года вырастут от 17 до 25% вне зависимости от сроков пересмотра ценников в рознице, заявил в интервью НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
Российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка и попросили признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен, а также сократить до двух недель сроки пересмотра ценников. В противном случае, поставщики грозятся останавливать отправку продукции. Потапенко считает, что такая схема не будет работать, а цены на продукты вырастут в любом случае.
«Любые изменения цены должны пройти длинную цепочку от самих производителей, логистики до конечных точек. А это не получится делать за две недели. Розница – это огромные машины сейчас, по 12-15 точек. Я считаю, что это просто вброс переговорного процесса, который постоянно идет. На потребителя это никак не повлияет. Цены вырастут сами по себе, но они вырастут из-за фундаментальных процессов. Цены суммарных корзинок к концу года вырастут от 17 до 25% в зависимости от наполнения корзинок. Но никакой взаимосвязи между скоростью принятия подобных решений и ценами нет», - рассказал он.
Потапенко объяснил, что поставщики будут вынуждены договориться с розницей, так как им просто негде будет сбывать товар.
«Давайте подумаем, куда будут производители сбывать свой товар, если они его не будут поставлять в розничные сети. На открытые рынки? Рынки им могут хоть 300 раз в день согласовать новые цены. Розница – это всегда длинные процедуры, но гарантированный сбыт и гарантированная оплата. А рынок – там просто товар сгниет, его по высокой цене не продадут. Вряд ли изменения будут приняты. Будет длинный переговорный процесс, ведь у розницы тоже возросли издержки», - заключил собеседник НСН.
Многочисленные сообщения о грядущем повышении цен на продукты являются «прощупыванием» реакции покупателей, заявил ранее «Радиоточке НСН» доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
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