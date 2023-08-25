Потапенко: Потребительская корзина в России подорожает на 25% к концу года

Цены суммарных «корзинок» россиян к концу года вырастут от 17 до 25% вне зависимости от сроков пересмотра ценников в рознице, заявил в интервью НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.

Российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка и попросили признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен, а также сократить до двух недель сроки пересмотра ценников. В противном случае, поставщики грозятся останавливать отправку продукции. Потапенко считает, что такая схема не будет работать, а цены на продукты вырастут в любом случае.