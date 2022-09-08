Посвященная московскому спорту выставка пройдет в «Лужниках» в честь Дня города

В сообщении говорится, что на презентации, которая начнётся в 11:00 на главной сцене перед Малой ареной, гостям расскажут о возможностях проекта и доступных видах тренировок. А рядом с главной сценой будут размещены выставочные стенды спортивных школ и академий Москвы, где тренеры и спортсмены не только ответят на все интересующие вопросы, но и объяснят условия приёма.

Также в рамках выставки пройдут открытая тренировка по бегу, презентация проектов «Показать за 60 секунд» и «Спортивные выходные» с участием четырёхкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, российского комика Владимира Маркони и других.

Кроме того, запланирован парад-шествие «Московского спорта», фестиваль уличного спорта, открытый мастер-класс по брейк-дансу, лекция «Как подготовиться к ГТО», шоу с показательными выступления на кикере от спортсменов BMX, скейтборде и самокате.



«На площади перед Большой спортивной ареной будет дан старт масштабному марафону Music Cycle Festival: каждые два часа, сменяя друг друга, будут проходить открытые массовые сайкл-тренировки, в которых примут участие более 2000 человек. В течение всего дня спортивные мероприятия будет сменять праздничная шоу-программа», - добавили в пресс-службе.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что в связи с подготовкой ко Дню города и проведением праздничных мероприятий в столице временно перекроют ряд улиц.

