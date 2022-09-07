Собянин объявил о круглосуточной работе метро и МЦК в День города

В Москве городской транспорт будет работать с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, для удобства жителей будут работать 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов.

Ранее сообщалось, что ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с мероприятиями ко Дню города.

