Собянин объявил о круглосуточной работе метро и МЦК в День города
7 сентября 202221:15
В Москве городской транспорт будет работать с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, для удобства жителей будут работать 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов.
Ранее сообщалось, что ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с мероприятиями ко Дню города.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru