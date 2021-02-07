В Сети обсуждают объяснения Симоньян, почему россиянам им не надо жаловаться на маленькие пенсии

В Сети опубликован комментарий главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая призывает не жаловаться на маленькие пенсии и вспомнить, какими они были в конце 90-х. Видео опубликовал Telegram-канал «Двач».

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«Да, они (пенсии – прим. НСН) маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» - задает вопрос Симоньян, комментируя опубликованный в ее Instagram архивный материал «Командировка на войну», снятый в 199 году.

Пользователи раскритиковали позицию журналистки, напомнив об инфляции и иронизируя над призывами «потерпеть еще».

Репортаж «Командировка в Москву» рассказывает, в том числе, о сборе гуманитарной помощи для северной группировки войск и об условиях российских военных на второй чеченской войне.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссиянеРоссияПенсииМаргарита Симоньян
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