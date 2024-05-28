Пострадавшую от паводка жительницу Орска оштрафовали за призыв к митингу
Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области наказал местную жительницу за призыв к участию в несанкционированном митинге. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что 41-летняя женщина является администратором новостной группы в мессенджере. В нём она «опубликовала записи, содержащие призывы к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга».
В суде женщина объяснила, что пострадала от паводка и находилась в стрессовой ситуации. И так как в чате была паника, она предложила собраться на Комсомольской площади, чтобы обсудить ситуацию.
По статье КоАП женщине грозил штраф в размере минимум 20 тысяч рублей, либо 10 суток ареста или 50 часов обязательных работ. Однако суд учёл, что дом жительницы находится в зоне подтопления и назначил ей штраф «в размере половины минимального размера», то есть 10 тысяч рублей.
Ранее власти Оренбургской области приняли решение выплатить пострадавшим от паводка средства на аренду жилья - 10 тысяч рублей одиноким гражданам и 20 тысяч рублей семьям от двух и более человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru