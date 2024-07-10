МЧС: В ходе весенних паводков в России затопило почти 30 тысяч жилых домов

По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Омской и Оренбургской областях, а также в Якутии. Куренков отметил, что также значительно пострадали Тюменская и Курганская области.

Министр также сообщил о продолжительном характере подтоплений в этих регионах. В частности, высокие уровни воды сохранялись больше месяца и в отдельных районах на несколько метров превышали критические значения.

Ранее Путин заявил, что перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций, следует отменить, а компенсации пострадавшим необходимо проиндексировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

