МЧС: В ходе весенних паводков в России затопило почти 30 тысяч жилых домов

В результате весеннего паводка на территории 64 субъектов России было затоплено более 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.

МЧС предложило увеличить выплаты пострадавшим от паводка в 1,5 раза

По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Омской и Оренбургской областях, а также в Якутии. Куренков отметил, что также значительно пострадали Тюменская и Курганская области.

Министр также сообщил о продолжительном характере подтоплений в этих регионах. В частности, высокие уровни воды сохранялись больше месяца и в отдельных районах на несколько метров превышали критические значения.

Ранее Путин заявил, что перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций, следует отменить, а компенсации пострадавшим необходимо проиндексировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/kurgan_region
ТЕГИ:ПаводокМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры