МЧС: В ходе весенних паводков в России затопило почти 30 тысяч жилых домов
В результате весеннего паводка на территории 64 субъектов России было затоплено более 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.
По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Омской и Оренбургской областях, а также в Якутии. Куренков отметил, что также значительно пострадали Тюменская и Курганская области.
Министр также сообщил о продолжительном характере подтоплений в этих регионах. В частности, высокие уровни воды сохранялись больше месяца и в отдельных районах на несколько метров превышали критические значения.
Ранее Путин заявил, что перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций, следует отменить, а компенсации пострадавшим необходимо проиндексировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru