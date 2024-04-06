Пострадавшим от паводка в Оренбургской области в два раза увеличат выплаты
В два раза вырастут выплаты для пострадавших от паводка в Оренбургской области. Соответствующее решение принял глава региона Денис Паслер.
Он также потребовал от регионального правительства обеспечить эвакуацию населения в пункты временного размещения (ПВР) или к родственникам. Паслер поставил задачу оборудовать ПВР всем необходимым для проживания.
«Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», – цитирует губернатора пресс-служба области.
Ранее вода в реке Урал в Оренбурге поднялась до опасной отметки в 828 сантиметров, сообщила мэрия. Данные о повышении уровня воды на Урале около Оренбурга передал диспетчерский центр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru