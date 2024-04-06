Пострадавшим от паводка в Оренбургской области в два раза увеличат выплаты

Он также потребовал от регионального правительства обеспечить эвакуацию населения в пункты временного размещения (ПВР) или к родственникам. Паслер поставил задачу оборудовать ПВР всем необходимым для проживания.



«Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», – цитирует губернатора пресс-служба области.

Ранее вода в реке Урал в Оренбурге поднялась до опасной отметки в 828 сантиметров, сообщила мэрия. Данные о повышении уровня воды на Урале около Оренбурга передал диспетчерский центр.



