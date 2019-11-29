Пострадавший в ДТП в Крыму подросток получил компенсацию 800 тысяч рублей
Компенсацию 800 тысяч рублей получил подросток, попавший в ДТП в Крыму. Соответствующее решение принял суд, сообщает Крымское информационное агентство.
По результатам проверки прокуратуры было установлено, что ДТП произошло в связи с нетрезвым состоянием водителя. Отмечается, что ребенок получил психологическую травму и многочисленные повреждения тела, в связи с чем находился на длительном лечении.
Суд удовлетворил полностью требование прокурора в выплате 800 тысяч компенсации морального ущерба. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.
Накануне замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил о снижении количества смертей и пострадавших в результате ДТП на российских дорогах.
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