Пострадавший в ДТП в Крыму подросток получил компенсацию 800 тысяч рублей

По результатам проверки прокуратуры было установлено, что ДТП произошло в связи с нетрезвым состоянием водителя. Отмечается, что ребенок получил психологическую травму и многочисленные повреждения тела, в связи с чем находился на длительном лечении.

Суд удовлетворил полностью требование прокурора в выплате 800 тысяч компенсации морального ущерба. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

Накануне замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил о снижении количества смертей и пострадавших в результате ДТП на российских дорогах.

