МВД: Количество погибших в ДТП в России снизилось на 9%

По его словам, по сравнению с прошлым годом число погибших снизилось на 9,3%.

Панарьин связал улучшение статистики с реализацией нацпроекта безопасности дорожного движения в РФ. Он также отметил, что снижается и количество пострадавших в автоавариях.

Ранее бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН заявил, что снижать нештрафуемый порог превышения скорости необходимо в первую очередь ради сокращения случаев гибели в ДТП.







