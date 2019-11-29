МВД: Количество погибших в ДТП в России снизилось на 9%

29 ноября 201900:04

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил о снижении количества смертей в результате ДТП на российских дорогах. Об этом сообщает Интерфакс.

Медведев поручил подумать о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч

По его словам, по сравнению с прошлым годом число погибших снизилось на 9,3%.

Панарьин связал улучшение статистики с реализацией нацпроекта безопасности дорожного движения в РФ. Он также отметил, что снижается и количество пострадавших в автоавариях.

Ранее бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН заявил, что снижать нештрафуемый порог превышения скорости необходимо в первую очередь ради сокращения случаев гибели в ДТП.



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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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