МВД: Количество погибших в ДТП в России снизилось на 9%
Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил о снижении количества смертей в результате ДТП на российских дорогах. Об этом сообщает Интерфакс.
По его словам, по сравнению с прошлым годом число погибших снизилось на 9,3%.
Панарьин связал улучшение статистики с реализацией нацпроекта безопасности дорожного движения в РФ. Он также отметил, что снижается и количество пострадавших в автоавариях.
Ранее бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН заявил, что снижать нештрафуемый порог превышения скорости необходимо в первую очередь ради сокращения случаев гибели в ДТП.
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