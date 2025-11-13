Пострадавший при обрушении «Снежкома» хочет добиться компенсации
Очевидец обрушения конструкций бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске рассказал «Газете.Ru», что в момент происшествия подумал, будто произошел взрыв.
Андрей Борисов находился примерно в 200 метрах от здания, когда в его сторону полетели мелкие обломки. Они ударили его по ногам, в результате чего он получил ушибы и теперь хромает. По словам мужчины, ему сделали прививку от столбняка, и самочувствие остается нестабильным.
Борисов сообщил изданию, что собирается обращаться в правоохранительные органы, однако с ним уже связались представители администрации и демонтажной компании. Он рассчитывает договориться с ними в досудебном порядке и получить компенсацию за лечение и моральный ущерб.
Инцидент произошел 11 ноября во время демонтажных работ, когда рухнула опорная колонна здания. В результате пострадали три человека, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в соседних домах. Предварительной причиной называют нарушение технологии демонтажа. Власти и подрядчик заявили о готовности возместить ущерб, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пострадавший при обрушении «Снежкома» хочет добиться компенсации
- Страшная сказка на ночь: Кому полезны фильмы ужасов
- В Госдуме объяснили интерес зумеров к эпохе 1990-х
- Саакашвили попросил Зеленского включить его в список обмена пленными
- Начальника строительного участка задержали по делу об обрушении части «Снежкома»
- СМИ: В Москве эвакуируют Дом культуры «ГЭС-2»
- В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
- Тренер Балахнин назвал причину отсутствия мотивации у сборной России
- «Новаторство вместо фастфуда»: Что ждут звезды от премии «Все Цвета Джаза»
- Россиянам пообещали удорожание авиабилетов к Новому году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru