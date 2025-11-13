Пострадавший при обрушении «Снежкома» хочет добиться компенсации

Очевидец обрушения конструкций бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске рассказал «Газете.Ru», что в момент происшествия подумал, будто произошел взрыв.

Андрей Борисов находился примерно в 200 метрах от здания, когда в его сторону полетели мелкие обломки. Они ударили его по ногам, в результате чего он получил ушибы и теперь хромает. По словам мужчины, ему сделали прививку от столбняка, и самочувствие остается нестабильным.

Начальника строительного участка задержали по делу об обрушении части «Снежкома»

Борисов сообщил изданию, что собирается обращаться в правоохранительные органы, однако с ним уже связались представители администрации и демонтажной компании. Он рассчитывает договориться с ними в досудебном порядке и получить компенсацию за лечение и моральный ущерб.

Инцидент произошел 11 ноября во время демонтажных работ, когда рухнула опорная колонна здания. В результате пострадали три человека, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в соседних домах. Предварительной причиной называют нарушение технологии демонтажа. Власти и подрядчик заявили о готовности возместить ущерб, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
