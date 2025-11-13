Пострадавший при обрушении «Снежкома» хочет добиться компенсации

Борисов сообщил изданию, что собирается обращаться в правоохранительные органы, однако с ним уже связались представители администрации и демонтажной компании. Он рассчитывает договориться с ними в досудебном порядке и получить компенсацию за лечение и моральный ущерб.

Инцидент произошел 11 ноября во время демонтажных работ, когда рухнула опорная колонна здания. В результате пострадали три человека, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в соседних домах. Предварительной причиной называют нарушение технологии демонтажа. Власти и подрядчик заявили о готовности возместить ущерб, передает «Радиоточка НСН».

