ФСБ обвинила в теракте под Брянском создателя «Русского добровольческого корпуса»

Организатором нападения на Брянскую область является основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, сообщает РИА Новости.

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В Центре общественных связей ФСБ РФ указали, что, несмотря на заявления о том, что организация «не воюет с гражданскими и не убивает безоружных», были убиты два мирных жителя, а также ранены ещё двое, в том числе ребёнок.

Также в ведомстве добавили, что проникшие на российскую территорию «бандиты занимались мародерством, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атака на гражданское население, совершенная украинскими диверсантами в Брянской области, является терактом, пишут «Известия».

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