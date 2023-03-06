ФСБ обвинила в теракте под Брянском создателя «Русского добровольческого корпуса»

В Центре общественных связей ФСБ РФ указали, что, несмотря на заявления о том, что организация «не воюет с гражданскими и не убивает безоружных», были убиты два мирных жителя, а также ранены ещё двое, в том числе ребёнок.

Также в ведомстве добавили, что проникшие на российскую территорию «бандиты занимались мародерством, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атака на гражданское население, совершенная украинскими диверсантами в Брянской области, является терактом, пишут «Известия».