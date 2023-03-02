Раненному диверсантами мальчику провели операцию

Раненому при нападении в Брянской области десятилетнему мальчику сделали операцию, он был отправлен в Брянск. Об этом рассказала директор Новоропской школы, куда везли детей, передает «Звезда».

Заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков уточнил, что жизни ребенка ничего не угрожает.