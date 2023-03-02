Раненному диверсантами мальчику провели операцию
Раненому при нападении в Брянской области десятилетнему мальчику сделали операцию, он был отправлен в Брянск. Об этом рассказала директор Новоропской школы, куда везли детей, передает «Звезда».
Заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков уточнил, что жизни ребенка ничего не угрожает.
Сообщалось, что в результате нападения диверсантов водителя одного из автомобилей, который вез детей к школьному автобусу, убили, 10-летнего Федю ранили. Несмотря на ранение, мальчик увел двух девочек прятаться в леса, а потом смог поймать попутку и отъехать на безопасное расстояние.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, предварительно дроны-камикадзе уничтожили камеры пограничников. Под атакой дирвестантов оказались два села — Любечане и Сушаны, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной.
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