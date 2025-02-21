Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования

Правительство России утвердило постановление, разрешающее использовать биометрические данные при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Постановление утверждает правила оказания услуг по перевозкам пассажиров и грузов на железнодорожном транспорте и вступит в силу 1 сентября 2025 года.

РЖД будут списывать баллы за правонарушения в поездах

Также в документе отмечается, что другие способы посадки на поезда будут сохранены.

Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в 2025 году пройдет закрытое тестирование нового сервиса. После завершения всех технологических испытаний граждане смогут воспользоваться услугой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: metalinfo.ru
ТЕГИ:ПравительствоПоезда

Горячие новости

Все новости

партнеры