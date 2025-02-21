Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования
Правительство России утвердило постановление, разрешающее использовать биометрические данные при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Постановление утверждает правила оказания услуг по перевозкам пассажиров и грузов на железнодорожном транспорте и вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Также в документе отмечается, что другие способы посадки на поезда будут сохранены.
Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в 2025 году пройдет закрытое тестирование нового сервиса. После завершения всех технологических испытаний граждане смогут воспользоваться услугой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования
- Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе
- Курс Ethereum падает после рекордного хищения на криптобирже Bybit
- АКОРТ: Снижение цен на яйца замедлило рост стоимости блинов
- Суд арестовал фигурантов дела о растрате министра Челябинской области
- Пропавший россиянин найден в Таиланде и вернулся в Москву
- Папа Римский Франциск продолжает лечение от пневмонии
- СМИ: Трамп приедет в Москву на День победы
- СМИ: Некоторые американские компании хотят вернуться на российский рынок
- Трамп назвал переговоры с Путиным более успешными, чем с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru