Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования

Также в документе отмечается, что другие способы посадки на поезда будут сохранены.

Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в 2025 году пройдет закрытое тестирование нового сервиса. После завершения всех технологических испытаний граждане смогут воспользоваться услугой, передает «Радиоточка НСН».

