Минтранс захотел разрешить игру на музыкальных инструментах в турпоездах

В документе говорится, что в туристических составах «допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления, не препятствующих отдыху других пассажиров». Ожидается, что правила вступят в силу с 1 сентября.

При этом пассажирам не разрешат использовать инструменты на остановках или железнодорожной инфраструктуре по маршруту следования состава. Применение музыкальных инструментов и средств звукоусиления на таких объектах доступно перевозчикам и владельцам инфраструктуры «в соответствии с локальными нормативными актами владельца инфраструктуры и правилами перевозчика».

Ранее у турпоездов не было отдельных правил перевозки. По нормам, действующим для поездов дальнего следования, пассажирам запрещено использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления на инфраструктуре и в составах, за исключением слуховых аппаратов и наушников.

Между тем Минтранс предложил отнести пользователей электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности к водителям транспорта и возложить на них соответствующую ответственность, сообщает РЕН ТВ.

