Минтранс захотел разрешить игру на музыкальных инструментах в турпоездах
Минтранс предложил разрешить пассажирам туристических поездов играть на музыкальных инструментах, если это не мешает соседям по составу. Об этом говорится в проекте подготовленных ведомством правил перевозки в турпоездах, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе говорится, что в туристических составах «допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления, не препятствующих отдыху других пассажиров». Ожидается, что правила вступят в силу с 1 сентября.
При этом пассажирам не разрешат использовать инструменты на остановках или железнодорожной инфраструктуре по маршруту следования состава. Применение музыкальных инструментов и средств звукоусиления на таких объектах доступно перевозчикам и владельцам инфраструктуры «в соответствии с локальными нормативными актами владельца инфраструктуры и правилами перевозчика».
Ранее у турпоездов не было отдельных правил перевозки. По нормам, действующим для поездов дальнего следования, пассажирам запрещено использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления на инфраструктуре и в составах, за исключением слуховых аппаратов и наушников.
Между тем Минтранс предложил отнести пользователей электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности к водителям транспорта и возложить на них соответствующую ответственность, сообщает РЕН ТВ.
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