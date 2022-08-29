Постпред РФ в Вене: Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС

«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)», — написал дипломат в Telegram.

Позже Ульянов в беседе с РИА Новости уточнил, что миссия на ЗАЭС состоит из примерно полутора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства направилась на ЗАЭС, напоминает RT. Специалисты посетят электростанцию на текущей неделе, отмечает телеканал 360.

