Постпред РФ в Вене: Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) едет на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)», — написал дипломат в Telegram.
Позже Ульянов в беседе с РИА Новости уточнил, что миссия на ЗАЭС состоит из примерно полутора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства направилась на ЗАЭС, напоминает RT. Специалисты посетят электростанцию на текущей неделе, отмечает телеканал 360.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- Роспотребнадзор: В школах сохранят утреннее измерение температуры ученикам
- Постпред РФ в Вене: Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС
- Бочкарев: Технологии информационного моделирования получают широкое распространение в Москве
- Минобороны РФ показало кадры освобождения десантниками села в Николаевской области
- Программу субсидирования авиаперевозок в России расширили на 49 маршрутов
- СМИ: Запад не сможет победить в конфликте на Украине
- Корабли первой линии индийских ВМС вооружат крылатыми ракетами «Брамос»
- Эксперты предупредили о росте цен на кофе в России на 30%
- СМИ: Турция в пять раз увеличит сборы за проход через Босфор и Дарданеллы
- ФСБ установила соучастника убийства Дарьи Дугиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru