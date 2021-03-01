Постпред Британии при ООН призвал Россию присоединиться к программе COVAX

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд считает важным, чтобы Россия сотрудничала с COVAX в контексте общей работы с пандемией коронавируса, пишет РИА «Новости».



Она отметила, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в регулирующих органах Великобритании будет иметь важное значения для внедрения вакцины в Соединенном Королевстве. По словам Вудворд, сотрудничество России с ВОЗ и COVAX поможет распространить вакцину среди наиболее нуждающихся.