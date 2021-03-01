Постпред Британии при ООН призвал Россию присоединиться к программе COVAX
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд считает важным, чтобы Россия сотрудничала с COVAX в контексте общей работы с пандемией коронавируса, пишет РИА «Новости».
Она отметила, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в регулирующих органах Великобритании будет иметь важное значения для внедрения вакцины в Соединенном Королевстве. По словам Вудворд, сотрудничество России с ВОЗ и COVAX поможет распространить вакцину среди наиболее нуждающихся.
ВОЗ запустила международных механизм COVAX вместе с Глобальным альянсом по вакцинации и иммунизации для предоставления вакцин наименее развитым странам. В рамках программы государства с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин финансируемым странам.
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