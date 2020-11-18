COVAX выделит 20% населения Украины вакцину от COVID-19 бесплатно

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что COVAX для 20% населения страны выделит вакцину от COVID-19 бесплатно. Об этом глава украинского Минздрава сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Ляшко, в первые 6 месяцев следующего года за счет этого бесплатно смогут привиться от коронавируса 4 млн украинцев. Он отметил, что вакцина Moderna (США) включена в программу COVAX. Ранее американская компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своего препарата против коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявила, что первые партии вакцины против коронавируса центра «Вектор» поступят в гражданский оборот до 10 декабря.