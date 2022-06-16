Coca-Cola закрывает производство и продажу напитков бренда в России

Отмечается, что Coca-Cola и ее существующие клиенты в России «в процессе истощения запасов».

Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC «больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды компании Coca-Cola в России», цитирует агентство заявление.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что после покупки соцсети Twitter он готов купить компанию Coca-Cola.



