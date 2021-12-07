Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram

Пост спикера Госдумы России Вячеслава Володина в Telegram-канале, посвященный инициативе правительства по введению в стране системы QR-кодов, набрал более миллиона просмотров, сообщает телеканал «360».

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Количество комментариев превышает 722 тысячи, из них более 250 тысяч пользователи оставили менее чем за сутки. Володин рассказал об электронных кодах 24 ноября, сообщив подписчикам о намерении Госдумы обсудить проекты законов об их введении.

Как признался спикер, он не ожидал такого количества откликов, заявив, что постарается изучить все оставленные пользователями комментарии.

Судьбу новогодних праздников надо решить с помощью опроса в Telegram по примеру Вячеслава Володина, однако лучше новогодние праздники не сокращать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Василий Власов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:QR-кодКоронавирусГосдумаВячеслав Володин
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