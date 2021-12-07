Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram
Пост спикера Госдумы России Вячеслава Володина в Telegram-канале, посвященный инициативе правительства по введению в стране системы QR-кодов, набрал более миллиона просмотров, сообщает телеканал «360».
Количество комментариев превышает 722 тысячи, из них более 250 тысяч пользователи оставили менее чем за сутки. Володин рассказал об электронных кодах 24 ноября, сообщив подписчикам о намерении Госдумы обсудить проекты законов об их введении.
Как признался спикер, он не ожидал такого количества откликов, заявив, что постарается изучить все оставленные пользователями комментарии.
Судьбу новогодних праздников надо решить с помощью опроса в Telegram по примеру Вячеслава Володина, однако лучше новогодние праздники не сокращать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Василий Власов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram
- Королевы Великобритании приступила к передаче трона принцу Чарльзу
- В ООН приняли российско-американскую резолюцию по киберпреступлениям
- Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед переговорами Байдена с Путиным
- Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем
- США объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Китае
- Автомобиль насмерть сбил женщину на Ленинградском шоссе в Москве
- Хубезов: Омикрон может «иммунизировать россиян»
- Песков: РФ чрезвычайно беспокоит размещение войск НАТО на Украине
- «Это не врачи»: В Госдуме осудили медиков, критикующих QR-коды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru