Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram

Количество комментариев превышает 722 тысячи, из них более 250 тысяч пользователи оставили менее чем за сутки. Володин рассказал об электронных кодах 24 ноября, сообщив подписчикам о намерении Госдумы обсудить проекты законов об их введении.

Как признался спикер, он не ожидал такого количества откликов, заявив, что постарается изучить все оставленные пользователями комментарии.

Судьбу новогодних праздников надо решить с помощью опроса в Telegram по примеру Вячеслава Володина, однако лучше новогодние праздники не сокращать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Василий Власов.

