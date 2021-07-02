Портал «Госуслуги» ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений
Резкий рост числа обращений ограничил доступ к портал «Госуслуги», сообщает РИА Новости.
При попытке войти на сайт появляется сообщение, что в данный момент услуги заказывают «более 500 000 посетителей». Время ожидания в очереди - от 30 минут.
Ранее в Министерстве труда РФ рассказали, что на сайте госуслуг появится новый сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, таких как достижение пенсионного возраста, рождение ребёнка и прочие, сообщает RT.
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