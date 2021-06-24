Минцифры к 30 июня обеспечит QR-кодами переболевших коронавирусом россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывает к 30 июня обеспечить QR-кодами около 9 млн россиян, переболевших коронавирусом. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Качанов.

В эфире телеканала «Россия 24» замминистра сообщил, что в информационных ресурсах Минздрава есть единый регистр граждан, перенесших COVID-19.

«Мы сейчас с ними [Минздравом] настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел. По нашим планам, 30 числа, возможно мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около 9 млн записей таких есть, мы их получим», — рассказал Качанов.

Замглавы Минцифры отметил, что эти данные сопоставят с учетными записями портала госуслуг, и для некоторых россиян станет доступен «сертификат переболевшего».

По словам Качанова, Минцифры предоставит всем вводящим систему QR-кодов регионам техническую платформу для нововведения. Замминистра упомянул механизм передачи данных о вакцинации или перенесенном заболевании, мобильное приложение госуслуг и приложение «Сканировщик» для подтверждения достоверности документов.

