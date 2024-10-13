Посольство: Тела погибших в Непале альпинистов эвакуируют не раньше 16 октября
Тела погибших в Непале российских альпинистов смогут вывезти с горы Дхаулагири не раньше 16 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство России в стране.
Отмечается, что эвакуация будет возможна только после улучшения погодных условий на участке. При этом вывоз тел уже неоднократно откладывали.
8 октября стало известно о гибели пятерых российских альпинистов при восхождении на Дхаулагири. Они упали с высоты 7,6 км. Тела погибших были обнаружены на высоте 7,1 км.
Шестой альпинист группы накануне происшествия отказался от восхождения, сославшись на сильный ветер. Позже Валерий Шамало рассказал журналистам, что «предвидел опасность».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Непале разбился вертолет с пятью людьми.
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