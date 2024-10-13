Посольство: Тела погибших в Непале альпинистов эвакуируют не раньше 16 октября

Тела погибших в Непале российских альпинистов смогут вывезти с горы Дхаулагири не раньше 16 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство России в стране.

Отмечается, что эвакуация будет возможна только после улучшения погодных условий на участке. При этом вывоз тел уже неоднократно откладывали.