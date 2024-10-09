Появился снимок с места гибели российских альпинистов в Непале

Фотография была сделана с вертолёта 8 октября. На ней видно, как слева лежит рюкзак, а справа на скальном выступе, предположительно, тела.

Альпинисты были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе.

Валерий Шамало - единственный выживший из группы при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, рассказал, что предлагал членам группы пойти назад из-за погодных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

