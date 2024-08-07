Вертолет с пятью людьми на борту разбился в Непале
7 августа 202413:24
Вертолёт с пятью людьми на борту разбился в Непале. Об этом сообщает газета Himalayan Times.
По данным издания, инцидент произошёл в районе Шивпури. Воздушное судно вылетело из Катманду и вскоре связь с ним была потеряна.
Уточняется, что на борту вертолёта находились четверо граждан Китая и пилот-непалец. Об их судьбе информации пока не поступало.
Ранее в Непале разбился самолёт авиакомпании Saurya Air, погибли 18 человек, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru