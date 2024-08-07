Вертолет с пятью людьми на борту разбился в Непале

По данным издания, инцидент произошёл в районе Шивпури. Воздушное судно вылетело из Катманду и вскоре связь с ним была потеряна.

Уточняется, что на борту вертолёта находились четверо граждан Китая и пилот-непалец. Об их судьбе информации пока не поступало.

Ранее в Непале разбился самолёт авиакомпании Saurya Air, погибли 18 человек, сообщает RT.

