Вертолет с пятью людьми на борту разбился в Непале

Вертолёт с пятью людьми на борту разбился в Непале. Об этом сообщает газета Himalayan Times.

СМИ: Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, есть погибшие

По данным издания, инцидент произошёл в районе Шивпури. Воздушное судно вылетело из Катманду и вскоре связь с ним была потеряна.

Уточняется, что на борту вертолёта находились четверо граждан Китая и пилот-непалец. Об их судьбе информации пока не поступало.

Ранее в Непале разбился самолёт авиакомпании Saurya Air, погибли 18 человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: полиция Непала
ТЕГИ:КрушениеВертолетНепал

Горячие новости

Все новости

партнеры