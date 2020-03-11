Посольство Таиланда опровергло ужесточение въезда россиянам
Посольство Королевства Таиланд в Москве опровергло сообщения о том, что страна ужесточает въезд для граждан России.
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Ранее стало известно, что Таиланд отменяет упрощенный порядок получения визы, при котором она ставится по прибытии в страну, для граждан 18 стран, в том числе России.
Посольство Таиланда в РФ на своем сайте опубликовало опровержение. В сообщении отмечается, что по соглашению от 2005 года россияне могут находиться на территории Королевства без визы до 30 дней.
В то же время граждане остальных стран, которые упоминались в публикациях СМИ, отныне должны будут подавать на визу заранее – в посольство или консульство Таиланда, сообщает RT.
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