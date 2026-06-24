Песков назвал демографию болезненным вопросом для России
Вопрос демографии является болезненным для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Представитель Кремля указал на затруднительное положение с точки зрения глобальной демографии.
«Это очень болезненный вопрос для нашей страны, для России. Это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее директор центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, философ и демограф Андрей Коротаев заявил, что в ближайшие годы рост населения Земли продолжится, в мировом масштабе естественная убыль населения начнется к концу 2080-х годов, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ничего не решает? Почему Трамп уходит от договоренностей Анкориджа
- Песков назвал демографию болезненным вопросом для России
- Мединский: Медведев лично вносит правки в учебник по обществознанию
- В Кремле призвали привести киевский режим к юридической ответственности
- Песков: Перенос выборов в Госдуму не обсуждается
- «Кайф для всех!»: Как будут работать парковочные абонементы в России
- В Нижегородской области два человека погибли при атаке дронов
- Кравцов: Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года
- Хегсет заявил об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол»
- В Горловке два мирных жителя погибли при атаке БПЛА ВСУ