Песков назвал демографию болезненным вопросом для России

Вопрос демографии является болезненным для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Представитель Кремля указал на затруднительное положение с точки зрения глобальной демографии.

«Это очень болезненный вопрос для нашей страны, для России. Это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее директор центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, философ и демограф Андрей Коротаев заявил, что в ближайшие годы рост населения Земли продолжится, в мировом масштабе естественная убыль населения начнется к концу 2080-х годов, напоминает Ura.ru.

