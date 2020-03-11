Таиланд прекратил выдачу виз россиянам по прибытии

Гражданам этих стран после прибытия в Таиланд для получения визы было достаточно предъявить паспорт или другие документы.

Также отмечается, что Таиланд отменил безвизовый режим с Италией, Южной Кореей и Гонконгом.

При этом информационные агентства не сообщают, с какого числа новые правила вступят в силу.

Однако глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель в интервью RT заявил, что речь идет только об отмене оформления визы по прибытию – эта система действовала с 1999 года. При этом безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд сохраняется.

