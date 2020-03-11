Таиланд прекратил выдачу виз россиянам по прибытии
Власти Таиланда ужесточили правила въезда в страну для граждан 18 стран, в том числе россиян. Как заявил министр внутренних дел страны Анупонг Паочинду, туристы из этих стран не смогут получать визы по факту прибытия.
Ранее визу Visa on Arrival – VoA могли оформить граждане России, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Грузии, Индии, Казахстана, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Узбекистана, Вануату, Мальты, Мексики, Науру, Фиджи, Саудовской Аравии и Эфиопии.
Гражданам этих стран после прибытия в Таиланд для получения визы было достаточно предъявить паспорт или другие документы.
Также отмечается, что Таиланд отменил безвизовый режим с Италией, Южной Кореей и Гонконгом.
При этом информационные агентства не сообщают, с какого числа новые правила вступят в силу.
Однако глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель в интервью RT заявил, что речь идет только об отмене оформления визы по прибытию – эта система действовала с 1999 года. При этом безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд сохраняется.
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