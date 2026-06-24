Мединский: Медведев лично вносит правки в учебник по обществознанию
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев лично вносит правки в новый учебник по обществознанию. Об этом рассказал сообщил помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.
По его словам, пособие стало лучше, учебник рассказывает об обществе «в практическом смысле».
«У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст», — указал Мединский.
Ранее в России выпустили новый единый учебник обществознания для девятых классов под редакцией Дмитрия Медведева. Пособие включили в федеральный перечень, его внедрят в российских школах с 1 сентября, пишет Ura.ru.
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