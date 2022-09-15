Посольство США: Россияне могут подать документы на американские визы в Польше

Отвечая на вопрос о процедуре подачи документов после решения Польши не принимать заявления от россиян, желающих получить шенгенские турвизы, Палмер указала, что изменений в процессе выдачи иммиграционных виз на данный момент нет. При этом Варшава сама принимает решения относительно въезда иностранных граждан, с соответствующими дополнительными вопросами следует обратиться в польский МИД, ближайшее посольство или консульство страны, отмечает телеканал «360».

Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, куда смогут записаться для подачи заявлений.

«Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», — подчеркнула Палмер.

Пресс-секретарь посольства США добавила, что граждане РФ «не являются врагами» Соединенных Штатов, пишет РИА ФАН.

