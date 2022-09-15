Посольство США: Россияне могут подать документы на американские визы в Польше
Россияне могут подавать документы на получение иммиграционных виз США в Польше и подаваться на неиммиграционные визы во всех посольствах и консульствах Соединенных Штатов в мире. Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Дженни Палмер в беседе с РИА Новости.
Отвечая на вопрос о процедуре подачи документов после решения Польши не принимать заявления от россиян, желающих получить шенгенские турвизы, Палмер указала, что изменений в процессе выдачи иммиграционных виз на данный момент нет. При этом Варшава сама принимает решения относительно въезда иностранных граждан, с соответствующими дополнительными вопросами следует обратиться в польский МИД, ближайшее посольство или консульство страны, отмечает телеканал «360».
Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, куда смогут записаться для подачи заявлений.
«Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», — подчеркнула Палмер.
Пресс-секретарь посольства США добавила, что граждане РФ «не являются врагами» Соединенных Штатов, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Посольство США: Россияне могут подать документы на американские визы в Польше
- На Украине потребовали отстранить сборную России от квалификации Евро-2024
- СМИ: Грузовые железнодорожные тарифы могут повысить почти на 10%
- Жители Нур-Султана поддержали переименование города в Астану
- ЧВК «Вагнер» уничтожила группу украинских диверсантов в ДНР
- Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд
- В Грузии назвали «сарказмом» идею проведения опроса о втором фронте против России
- СМИ: Samsung хочет вернуться на российский рынок до конца 2022 года
- Немцы разозлились на слова фон дер Ляйен о «наказании» России
- ЛНР: ВСУ выпустили по Стаханову шесть ракет из HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru