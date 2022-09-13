Запретивших визы россиянам страны ЕС ждут потери

Страны Балтии, которые отказались от приёма документов для оформления виз гражданам России, сами почувствуют на себе негативные последствия такого решения. Такая мера, например, скажется негативно на Латвии и Эстонии, поскольку они потеряют транзит российских авиапассажиров.

Об этом рассказал «Вечерней Москве» генеральный директор одной из крупных российских туристических компаний Алексан Мкртчян. Так он прокомментировал сообщение Ассоциации туроператоров России о том, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили оформление туристических виз россиянам в связи с событиями на Украине.

Как пояснил эксперт, в последнее время россияне использовали Латвию и Эстонию в качестве транзита в страны ЕС на два – три дня на фоне закрытия авиасообщения с РФ. В Польшу, на Мальту или в Нидерланды большого потока россиян и так не наблюдалось, отметил Мкртчян. При этом, по его оценке, максимальный ущерб от запрета на въезд граждан РФ понесёт Чехия, которая всегда пользовалась у них большим спросом.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПрибалтикаСанкцииВизы
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