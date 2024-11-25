Посольство РФ в Лаосе рекомендовало россиянам быть осторожнее при покупке алкоголя

Посольство РФ в Лаосе после отравления туристов местным алкоголем рекомендовало россиянам, посещающим город Ванг Вьенг, проявлять максимальную осторожность при приобретении и употреблении алкоголя сомнительного происхождения, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Отмечается, что в последнее время участились случаи отравлений иностранных туристов алкогольными напитками местного производства, которые содержат метиловый спирт.

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«Следует проявлять максимальную бдительность и осторожность», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть туристов из разных стран выпили алкогольные напитки во время отдыха в Ванг Вьенге и умерли. Согласно данным, жертвами отравления стали американец, две австралийки, две датчанки и британка. Отмечается, что все они покупали спиртное, которое содержало метанол, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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