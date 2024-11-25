Посольство РФ в Лаосе рекомендовало россиянам быть осторожнее при покупке алкоголя

«Следует проявлять максимальную бдительность и осторожность», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть туристов из разных стран выпили алкогольные напитки во время отдыха в Ванг Вьенге и умерли. Согласно данным, жертвами отравления стали американец, две австралийки, две датчанки и британка. Отмечается, что все они покупали спиртное, которое содержало метанол, передает «Радиоточка НСН».

