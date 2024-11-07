Азербайджанец получил шесть лет колонии за отравление россиян метиловым спиртом

Кроме того, осужденный должен будет выплатить в качестве компенсации потерпевшему 500 тысяч рублей. Иностранца признали виновным в хранении, перевозке и сбыте продукции, не отвечающей безопасности жизни и здоровья потребителей.

Судом установлено, что подсудимым и его знакомым было получено по меньшей мере 46 ящиков с немаркированным алкоголем, содержащим метиловый спирт, в период с августа 2021 года по январь 2022 года. Опасное спиртное планировалось реализовать в торговых точках Тюмени.

Решив избавиться от контрафактной продукции, мужчины оставили возле мусорного баков 16 коробок. Остатки алкоголя забрали домой местные жители, после чего 11 человек скончались.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что принять законопроект, касающийся реализации метанола, следовало еще в 2017 году, когда произошло первое резонансное отравление метиловым спиртом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

