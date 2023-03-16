Посол Шри-Ланки рассказала об отношении жителей страны к россиянам
Шри-Ланка привлекает россиян природным многообразием, к тому же, здесь очень любят российских путешественников. Об этом рассказала посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге, сообщило агентство ТАСС.
По ее словам, у двух государств на протяжении долгого времени сложилось очень хорошее отношение друг к другу. Посол отметила, что население азиатской страны с большим уважением относится к жителям России.
Она добавила, что в России любят страну за красоту природы, множество исторических мест и гостеприимство народа.
Ранее сообщалось, что Россия и Шри-Ланка увеличат количество рейсов Москва-Коломбо-Москва до 21 рейса в неделю.
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