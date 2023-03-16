Посол Шри-Ланки рассказала об отношении жителей страны к россиянам

По ее словам, у двух государств на протяжении долгого времени сложилось очень хорошее отношение друг к другу. Посол отметила, что население азиатской страны с большим уважением относится к жителям России.

Она добавила, что в России любят страну за красоту природы, множество исторических мест и гостеприимство народа.

Ранее сообщалось, что Россия и Шри-Ланка увеличат количество рейсов Москва-Коломбо-Москва до 21 рейса в неделю.

