Посол назвал причины высокой смертности россиян в Турции

С начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции погибли 88 российских туристов. Такую цифру назвал РИА Новости посол России в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, выросшее число летальных исходов связано с увеличением потока российских туристов в эту страну.

Дипломат также сообщил о 40 зафиксированных случаях медицинской эвакуации, отмечает Ura.ru. Ухудшение состояния здоровья, приводящее к смерти, связано как правило с резким изменением климата – на фоне этого обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего риску подвержены немолодые граждане, пишет «Свободная пресса».

Ерхов отметил также участившиеся случаи ДТП с туристическими автобусами, которые также нередко приводят к смертельным исходам. Среди других причин посол назвал злоупотребление алкоголем.

За 2018 год Турцию посетили около 6 млн россиян. Данные по 2019 году российский посол не привел, отметив, что ожидается рост этого показателя, сообщает RT.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в НСН заявила, что россияне невнимательно относятся к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.

