В МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС
БРИКС сможет предложить альтернативу, если доллар и международная валютная система все-таки рухнут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина.
По его словам, страны-участницы БРИКС смогут создать учетную единицу, построенную на корзине из валют пяти членов этой организации: китайского юаня, индийской рупии, российского рубля, бразильского реала и южноафриканского ранда. Можин также подчеркнул, что эта идея уже обсуждается.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что после майских праздников курс доллара может приблизиться к 94,5 рублям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru