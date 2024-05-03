В МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС

По его словам, страны-участницы БРИКС смогут создать учетную единицу, построенную на корзине из валют пяти членов этой организации: китайского юаня, индийской рупии, российского рубля, бразильского реала и южноафриканского ранда. Можин также подчеркнул, что эта идея уже обсуждается.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что после майских праздников курс доллара может приблизиться к 94,5 рублям.