Рябков: БРИКС не отказывается от создания единой валюты
Создание единой валюты БРИКС связано с серьёзными аспектами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он уточнил, что это, в том числе, создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, устанавливающего основную учётную ставку, предоставление банкам стран-участниц возможностей для заимствований у основного регулятора.
«Согласитесь, что на сегодня БРИКС, только что расширившийся в два раза... вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Но это не значит, что эта идея отложена», - заключил Рябков.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика рассчитывает на вступление в БРИКС на саммите в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru