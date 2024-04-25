Рябков: БРИКС не отказывается от создания единой валюты

Он уточнил, что это, в том числе, создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, устанавливающего основную учётную ставку, предоставление банкам стран-участниц возможностей для заимствований у основного регулятора.

«Согласитесь, что на сегодня БРИКС, только что расширившийся в два раза... вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Но это не значит, что эта идея отложена», - заключил Рябков.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика рассчитывает на вступление в БРИКС на саммите в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

