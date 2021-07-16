Посол Италии оценил возможность открытия Европы для российских туристов

На данный момент сложно делать прогнозы о том, когда границы Италии и других европейских стран откроются для российских туристов. Об этом РИА Новости заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По его словам, включение России в европейскую систему COVID-сертификатов могло бы облегчить передвижение между РФ И Европейским союзом.