Посол Италии оценил возможность открытия Европы для российских туристов
На данный момент сложно делать прогнозы о том, когда границы Италии и других европейских стран откроются для российских туристов. Об этом РИА Новости заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
По его словам, включение России в европейскую систему COVID-сертификатов могло бы облегчить передвижение между РФ И Европейским союзом.
Посол отметил, что сейчас необходимо ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в мире, а также на темпы вакцинации.
Ранее Паскуале Терраччано заявлял, что чем скорее россияне привьются от COVID-19, тем быстрее для них откроют итальянские границы, сообщает пресс-служба московского правительства.
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