Посол Италии: Открытие границ для российских туристов зависит только от темпов вакцинации
Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что чем скорее россияне привьются от COVID-19, тем быстрее для них откроют итальянские границы для российских туристов, сообщает пресс-служба московского правительства.
«Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», - подчеркнул Терраччано.
В настоящее время на базе московских поликлиник действуют 119 центров вакцинации от коронавируса, в которых можно привиться без предварительной записи. Также запись не потребуется в павильонах «Здоровая Москва» и в пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах и других популярных общественных местах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса препаратами «Спутник V» и «Спутник лайт», сообщает RT.
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