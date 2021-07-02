Посол Италии: Открытие границ для российских туристов зависит только от темпов вакцинации

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что чем скорее россияне привьются от COVID-19, тем быстрее для них откроют итальянские границы для российских туристов, сообщает пресс-служба московского правительства.

«Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», - подчеркнул Терраччано.

В настоящее время на базе московских поликлиник действуют 119 центров вакцинации от коронавируса, в которых можно привиться без предварительной записи. Также запись не потребуется в павильонах «Здоровая Москва» и в пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах и других популярных общественных местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса препаратами «Спутник V» и «Спутник лайт», сообщает RT.

