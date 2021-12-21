Посол Германии в Москве: Важно передавать память о войне

Передача молодому поколению памяти о Второй мировой войне способствует тому, чтобы эти события больше никогда не повторялись. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра.

В МИД Германии отреагировали на высылку дипломатов из РФ

Он отметил, что также необходимо проводить дискуссии о событиях тех лет и обеспечивать доступ к архивам и первоисточникам, в которых зафиксированы исторические факты. Гайр считает, что такие документы должны быть предоставлены международному сообществу для того, чтобы специалисты могли анализировать их, что поможет избавиться от возможной фальсификации истории.

Дипломат напомнил о выставке немецкого художника Маркуса Люперца, которая недавно состоялась в Москве. Его творчество было посвящено истории своей страны, в том числе и Второй мировой войне. По словам Гайра, такие мероприятия, помогают сохранить историю и противодействовать ее изменению.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:ПосолИсторияГерманияРоссияВеликая Отечественная Война
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры