Посол Германии в Москве: Важно передавать память о войне
Передача молодому поколению памяти о Второй мировой войне способствует тому, чтобы эти события больше никогда не повторялись. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра.
Он отметил, что также необходимо проводить дискуссии о событиях тех лет и обеспечивать доступ к архивам и первоисточникам, в которых зафиксированы исторические факты. Гайр считает, что такие документы должны быть предоставлены международному сообществу для того, чтобы специалисты могли анализировать их, что поможет избавиться от возможной фальсификации истории.
Дипломат напомнил о выставке немецкого художника Маркуса Люперца, которая недавно состоялась в Москве. Его творчество было посвящено истории своей страны, в том числе и Второй мировой войне. По словам Гайра, такие мероприятия, помогают сохранить историю и противодействовать ее изменению.
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