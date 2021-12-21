Посол Германии в Москве: Важно передавать память о войне

Он отметил, что также необходимо проводить дискуссии о событиях тех лет и обеспечивать доступ к архивам и первоисточникам, в которых зафиксированы исторические факты. Гайр считает, что такие документы должны быть предоставлены международному сообществу для того, чтобы специалисты могли анализировать их, что поможет избавиться от возможной фальсификации истории.

Дипломат напомнил о выставке немецкого художника Маркуса Люперца, которая недавно состоялась в Москве. Его творчество было посвящено истории своей страны, в том числе и Второй мировой войне. По словам Гайра, такие мероприятия, помогают сохранить историю и противодействовать ее изменению.