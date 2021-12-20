В МИД Германии отреагировали на высылку дипломатов из РФ

По мнению ведомства, данный шаг осложнит отношения между странами. В немецком МИД также отметили, что высылка двух российских дипломатов была ответом на судебный приговор, согласно которому громкое убийство грузина в Берлине в 2019 году произошло по указу «российских госинстанций».

Ранее в понедельник Россия объявила персонами нон грата двух германских дипломатов в ответ на высылку российских представителей.

