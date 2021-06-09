Пособия россиянам будут автоматически начисляться через «Госуслуги»

В России будет можно получить выплаты от государства через портал госуслуг. Теперь на соответствующем сайте появится возможность дать согласие на зачисление социальных выплат, при этом подавать заявление не нужно, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруда.

Для получения выплат потребуются реквизиты одного из банков. Предполагается, что можно будет выбрать один банк из перечня разрешенных для этого учреждений. В заявлении Минтруда подчеркивается, что речь идет не обо всех услугах, предоставляемых через портал. Список доступных услуг для оплаты через сайт будет представлен позднее.

В ведомстве уверены, что такая мера станет подспорьем для банков, которые таким способом смогут привлечь к себе клиентов. Вероятно, такая мера будет введена с 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России начался эксперимент по входу в соцсети через Госуслуги. Теперь у россиян есть выбор: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала Госуслуг. При этом, как заверяют в Минцифры, персональные данные не будут передаваться.

