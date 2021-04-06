В России начался эксперимент по входу в соцсети через Госуслуги

Граждане России получили возможность авторизовываться в социальных сетях и на любых других сайтах через портал Госуслуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство цифрового развития РФ.

Минцифры запустило новую версию портала госуслуг

Теперь у россиян есть выбор: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала Госуслуг. При этом отмечается, что персональные данные не будут передаваться. Как считают в ведомстве, авторизация на сайтах с помощью Госуслуг сделает дистанционные взаимоотношения между клиентами и бизнесом более безопасными.

Эксперимент планируется закончить 1 июля 2022 года.

Ранее Роскомнадзор выступил с предложением регистрировать новые аккаунты пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту. В проекте приказа ведомства, который сейчас обсуждается, говорится, что у новых пользователей при регистрации будут запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных, пишет «Коммерсант».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГосуслугиСоцсети
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