Пособие по уходу за ребенком вырастет до 31,2 тыс. рублей

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в России вырастет на 5,8% и с 1 февраля 2022 года составит 7 тысяч 493 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты.

На пособия семьям с детьми от трех до семи лет направят почти 960 млрд рублей

В настоящее время минимальный размер выплаты составляет 7 тысяч 083 рубля, максимальный - 29 тысяч 600 рублей.

Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят 169,5 млрд рублей.

Также с 1 февраля проиндексируются на 5,8% единовременные пособие при рождении ребенка, до 19 тысяч 981 рубля. Расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей. Сегодня размер выплаты составляет 18 тысяч 886 рублей.

Как сообщалось ранее, с 1 октября в России выплаты на первого и второго ребенка стали поступать только на карту «Мир».

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ДетиВыплаты
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