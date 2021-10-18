Пособие по уходу за ребенком вырастет до 31,2 тыс. рублей
Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в России вырастет на 5,8% и с 1 февраля 2022 года составит 7 тысяч 493 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты.
В настоящее время минимальный размер выплаты составляет 7 тысяч 083 рубля, максимальный - 29 тысяч 600 рублей.
Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят 169,5 млрд рублей.
Также с 1 февраля проиндексируются на 5,8% единовременные пособие при рождении ребенка, до 19 тысяч 981 рубля. Расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей. Сегодня размер выплаты составляет 18 тысяч 886 рублей.
Как сообщалось ранее, с 1 октября в России выплаты на первого и второго ребенка стали поступать только на карту «Мир».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 303 / сут.
Умерли
223 тыс.+997 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+18 717 / сут.
- Вступили в силу новые правила газификации участков
- Берлин призвал провести переговоры с Москвой по поставкам газа
- Пособие по уходу за ребенком вырастет до 31,2 тыс. рублей
- Итальянский диджей сообщил, что Макгрегор ударил его по лицу
- Во Франции заявили о «русском кроте» в Минобороны
- Зеленский не исключил обмен Медведчука на украинцев
- В Росгвандии прокомментировали сообщения о драке на испытаниях за краповый берет
- Названа основная версия гибели российских туристов в Албании
- Зеленский заявил о достаточном объеме газа в стране
- Песков назвал факторы, мешающие Путину встретиться с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru