Пособие по уходу за ребенком вырастет до 31,2 тыс. рублей

В настоящее время минимальный размер выплаты составляет 7 тысяч 083 рубля, максимальный - 29 тысяч 600 рублей.

Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят 169,5 млрд рублей.

Также с 1 февраля проиндексируются на 5,8% единовременные пособие при рождении ребенка, до 19 тысяч 981 рубля. Расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей. Сегодня размер выплаты составляет 18 тысяч 886 рублей.

Как сообщалось ранее, с 1 октября в России выплаты на первого и второго ребенка стали поступать только на карту «Мир».

