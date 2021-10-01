Россиянам начинают перечислять выплаты на ребенка только на карту «Мир»

С 1 октября в России выплаты на первого и второго ребенка станут поступать только на карту «Мир».

Детские пособия россияне смогут получать только на карты «Мир»

Нововведение затронет семьи, в которых первый или второй ребенок появился с 1 января 2018 года. Чтобы получать выплату, доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Отмечается, что инициатива затронет только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. Для получающих выплаты на счет по вкладу, номинальный счет или по почте изменений не предусмотрено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выплаты
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