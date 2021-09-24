На пособия семьям с детьми от трех до семи лет направят почти 960 млрд рублей
На выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 2022-2024 годах направят почти 960 миллиардов рублей. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она подчеркнула, что ежегодно около 3 млн семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, чьи доходы ниже прожиточного минимума, будут получат выплаты, пишет ТАСС.
А ранее в сентябре стало известно, что Минтруд до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от 3 до 7 лет, а также выплат одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.
Отмечается, что выплаты назначаются россиянам с учетом комплексной оценки нуждаемости и наличия заработка у взрослых членов семьи либо отсутствия доходов по объективным обстоятельствам.⠀
Ранее министерство сообщило, что с 2022 года пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться без подачи заявления.
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