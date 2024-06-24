В Дагестане объявлен трехдневный траур

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура, сообщил в Telegram глава республики Сергей Меликов.

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По его словам, семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь. Выплаты окажут сотрудникам полиции и гражданским лицам.

Меликов заявил, что при терактах погибли более 15 полицейских и несколько гражданских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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