В Дагестане объявлен трехдневный траур
24 июня 202406:02
В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура, сообщил в Telegram глава республики Сергей Меликов.
По его словам, семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь. Выплаты окажут сотрудникам полиции и гражданским лицам.
Меликов заявил, что при терактах погибли более 15 полицейских и несколько гражданских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru